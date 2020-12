Juventus-Fiorentina, Pradè: “Bisogna combattere, anche per i nostri tifosi. Attaccante? Vi rivelo le prossime mosse”

Come dice mister Prandelli, dobbiamo avere fame e sfacciataggine.

Juventus-Fiorentina, il derby di Torricelli: “Ad oggi non c’è partita”

Serie A, Juventus-Fiorentina: Pirlo rinuncia a due big, Prandelli senza Bonaventura. Le formazioni ufficiali

Così il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, intervenuto prima della sfida di Serie A tra Juventus e Fiorentina. Il dirigente viola ha voluto dire la sua in merito al peso specifico di questa sfida, molto importante per il prosieguo stagionale di entrambe le squadre. Ecco le sue parole:“Dobbiamo combattere, pensare di essere meno belli ma fiduciosi. Veniamo da due prestazioni ottime, ci prendiamo quanto di buono stiamo seminando. bisogna fare una prestazione maschia, per società e tifosi. Non ho ancora incontrato Chiesa, pensiamo alla gara. Gli auguro il meglio per la sua carriera, ma che faccia bene a partire dalla prossima gara. Punta? Ne abbiamo bisogno, vedremo comunque come muoverci per il mercato di gennaio. Stiamo parlando con Cutrone, il ragazzo adesso è infortunato ed ha trovato poco spazio. Parleremo con il suo nuovo agente per trovare una soluzione che buona per lui e per il club”.