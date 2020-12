Juventus, Ferrara: “Milik? Lui o Giroud come alternative a Morata. La lotta scudetto è una questione a tre”

Alla Juventus servirebbe un’alternativa ad Alvaro Morata.

Così Ciro Ferrara, ex allenatore della Juventus intervenuto in merito al momento dei bianconeri in Serie A. Da buon difensore qual è stato, Ferrara è entrato in tackle per smorzare la tensione alla Continassa dopo lo 0-3 rifilato nell’ultimo match di campionato dalla Fiorentina di Cesare Prandelli. Tra mercato e lotta per lo scudetto, l’allenatore con un passato alla Sampdoria ha voluto sottolineare quanto emerso dalle ultime uscite della compagine guidata da Andrea Pirlo: “Milik alla Juventus? Se scelgono lui o Giroud è per avere un’alternativa a Morata. In generale la Juve è più attrezzata di Inter e Milan per lo scudetto, è anche più abituata a stare lì. Milik può essere un giocatore utile, quando non c’è Morata, peraltro Ronaldo non ama fare il centravanti. L’Inter però ha Conte, uno abituato a ottenere risultati in club che non vincevano da tempo. Il Milan come organico è sotto, ma a me è capitato di vincere in squadre con rose meno forti, i rossoneri in fondo possono arrivarci eccome”.

