Juventus-Ferencvaros, Pirlo: “Noi superficiali, Dybala non al 100%. Cambi? Mi sarei aspettato di più”

Siamo partiti male, ma abbiamo portato a casa una vittoria importante.

Queste le parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo, intervistato al termine della sfida di Champions League che ha visto i bianconeri trionfare all’Allianz Stadium contro il Ferencvaros. L’allenatore della Vecchia Signora – aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale – si è espresso sul gioco espresso dalla sua squadra soffermandosi sull’atteggiamento messo in campo questa sera. “L’obiettivo era quello di avere un altro atteggiamento, però quando si giocano queste partite apparentemente semplici vai incontro a delle difficoltà. Siamo stati superficiali spesso e ci siamo fatti schiacciare più volte, questo non va bene. Non abbiamo fatto una buona prima pressione, forse è normale dopo tante partite che sopraggiunga un po’ di stanchezza. L’importante è non rimanere lunghi per non prendere queste ripartenze, che nel secondo tempo abbiamo limitato. Cambi? mi aspettavo di più, ma era una partita comunque complicata. Dovevamo essere un po’ più veloci, anche perché il ritmo della palla non era rapido e loro hanno avuto più facilità in questo senso”.

Juventus-Ferencvaros, De Ligt: “Giocato come nell’Ajax, ma responsabile del gol subito. Gli aspetti da migliorare…”

Pirlo ha poi detto la sua per quanto concerne la prestazione di De Ligt e la condizione fisica non ancora ottimale di Dybala: “De Ligt? Un ritorno importante, lo sapevamo, un campione a livello tecnico e umano. Ci consente di essere tecnicamente più aggressivi in campo e in fase di impostazione può certamente dare tanto. Riesce a tenere la squadra corta e ci da un grande contributo. Dybala? E’ in crescita, non ha fatto benissimo ma viene da un brutto periodo nel quale diversi problemi fisici l’hanno messo in difficoltà. Sta migliorando ma deve andare oltre la sua soglia tecnica per fare ancora meglio e ritrovare la condizione di forma che gli appartiene”.

VIDEO Juventus-Ferencvaros, gol ed emozioni: CR7 e Morata trascinano i bianconeri agli ottavi. Le immagini del match

Chiosa finale del tecnico sul ruolo di Arthur, che – secondo Pirlo – deve ancora migliorare in diversi aspetti tecnici: “Arthur? Oggi si è intestardito e ha portato troppo la palla, cercando soluzioni più dirette e di allargare la loro linea difensiva senza troppo successo. Sta crescendo e non sta affatto demeritando, però come detto dovevamo alzare il ritmo e dare più velocità e questo lui l’ha fatto in poche occasioni. Non ha ancora la qualità di aprire il gioco, deve imparare tanto e ci vorrà ancora del tempo. Ripeto comunque che abbiamo incontrato un ottima squadra, molto alta e che ha fatto la sua buona partita”.

Champions League, 4a giornata: Lazio da applausi a un passo dagli ottavi, Morata regala il passaggio del turno alla Juventus