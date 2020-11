Juventus-Ferencvaros, Morata: “Partita difficile, ma la fortuna ci ha assistiti. Stagione? Ho una cosa da dire”

Contento per il gol e per la vittoria, ma adesso dobbiamo continuare a lavorare.

Queste le dichiarazioni di Alavaro Morata, ‘match winner ‘ della sfida di Champions League tra Juventus e Ferencvaros. L’attaccante spagnolo – subentrato a Dybala nel secondo tempo dell’incontro – è stato l’autore della rete che ha segnato il successo per 2-1 dei bianconeri, oltre che l’aritmetica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L’ex giocatore di Chelsea e Atletico Madrid ha sottolineato le difficoltà che questa gara ha portato a lui e ai suoi compagni, che ha reso questo impegno più difficoltoso di quanto previsto: “E’ stata una partita difficile, sappiamo che in Champions League le gare sono così e che ogni avversario può diventare complicato da affrontare. Abbiamo vinto, anche se con un po’ di fortuna. Vedo solo adesso il gol ma importa esclusivamente che la palla sia entrata, e questo è importantissimo per noi. Questa competizione è così, appena sei un po’ sottotono tutto diventa più difficoltoso per chiunque”.

Morata ha poi chiuso il suo intervento richiamando all’attenzione tutto l’ambiente bianconero per il proseguo della stagione, facendo anche menzione dei suoi miglioramenti e della sua conseguita maturità:”Adesso dobbiamo ricaricare le batterie e concentraci di nuovo sulla Serie A, nella quale stiamo portando avanti un buon percorso. Abbiamo ancora tanta da fare ma siamo sulla strada giusta. Ho imparato rispetto alla prima avventura alla Juventus, sono più completo di quando avevo 22 anni. A quel tempo pensavo solo a quando arrivava la palla, mentre adesso ogni pallone è decisivo e penso non solo a me, ma anche a servire i miei compagni. Sono contento di essere qui come tutti e adesso c’è solo da pedalare. Oggi ho preso anche un palo, ma il calcio è così. Penso sempre che nessuno si ricorda della fortuna ma dei risultati e oggi la vittoria è arrivata”.

