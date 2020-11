Juventus- Ferencvaros, Dybala e i tanti dubbi di Pirlo: probabili formazioni e dove vedere la gara di Champions in tv

La Juventus ritrova la Champions League.

Dopo il successo casalingo in Serie A ottenuto contro il Cagliari, adesso la Vecchia Signora deve necessariamente pensare al prossimo impegno europeo che la vedrà opporsi al Ferencvaros. La sfida con la compagine ungherese, in programma stasera alle 21.00 all‘Allianz Stadium – visibile in diretta su Sky Sport 1 -, potrebbe essere il crocevia fondamentale per un ipotetico passaggio del turno che, in caso di vittoria interna e successo del Barcellona, sarebbe virtualmente ipotecato. La squadra di Andrea Pirlo studia dunque la formula vincente per strappare i tre punti fondamentali in questo quarto turno che inaugura in via definitiva il girone di ritorno.

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Isco: la volontà del Real Madrid e il pressing del Manchester city

L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede in queste ore sarebbe quella legata a un cambio nel reparto offensivo: Morata potrebbe subire l’effetto di un turnover necessario date, sia l’alto numero di partite disputate fin qui dal numero nove bianconero, sia il considerevole numero di impegni che attende la compagine di Pirlo nelle prossime settimane. Potrebbe dunque essere Dybala ad affiancare CR7 nel duo avanzato di Torino, con Chiesa e Bernardeschi che si giocano un posto sulla corsia esterna di destra. L’emergenza, tuttavia, resta nel reparto difensivo, falcidiato dalle assenze di Bonucci e Chiellini, oltre che da quella di Demiral. Il difensore turco con un passato al Sassuolo è stato vittima di un problema fisico in seguito all’ultima sfida di campionato e dovrebbe stare fuori circa due settimane prima di tornare a disposizione della franchigia piemontese.

Juventus-Ferencvaros, Pirlo: “Non accetto cali di concentrazione, tutto sulla formazione e mio rapporto con CR7”

Il Ferencvaros dovrebbe invece adottare uno schieramento diametralmente speculare a quello bianconero, con Isael, Tokmac e Nguen che guideranno le manovre offensive degli ungheresi. Davanti all’estremo difensore Dibusz, dovrebbero andarsi a posizionare Blazic e Horen in posizione centrale, completando così il quartetto difensivo con Lovrencsics e Dvali che agiranno sulle corsie. Il terzetto di centrocampo sarà infine composto da Somalia e Kharatin, coadiuvati da Siger.

Juventus-Ferencvaros, Szczesny: “Gara difficile, faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Pirlo? Rispondo così”

Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur,Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Horen, Dvali; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.