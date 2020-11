Juventus-Ferencvaros, Pirlo: “Non accetto cali di concentrazione, tutto sulla formazione e mio rapporto con CR7”

“Non sono permessi cali di concentrazione”.

Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros, in programma domani alle 21.00 all’“Allianz Stadium” di Torino.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo approcciare la partita nel migliore dei modi. Vogliamo chiudere il discorso qualificazione, perché permetterebbe di dare respiro a chi ha giocato di più in questo inizio di stagione. Il match di andata è stato positivo, ma domani conterà soltanto il presente. Serve a noi come squadra ma anche per dare continuità al percorso di crescita. Senza la stessa intensità non saremmo la Juventus. Non è scattata una scintilla, i giocatori si conoscono meglio. Serviva del tempo, giornata dopo giornata cerchiamo di migliorarci. Formazione? Dietro sono rimasti in quattro e giocheranno loro con Danilo centrale e Alex Sandro terzino. Vedremo il resto, Kulusevski ha giocato tante partite mentre Chiesa non penso sia ancora pronto per il primo minuto. Stiamo pensando a diverse soluzioni per la manovra offensiva. Cercheremo di far giocare insieme Dybala, Ronaldo e Morata, ma c’è tempo. Dybala sta ritrovando la giusta condizione. Ci vuole tempo. Domani vedremo se schierarlo dal primo minuto”.





“Il mio rapporto con CR7? Con lui mi comporto come con gli altri, io sono fatto così. Tratto lui che è un campione, come tratto Frabotta e Portanova che sono due ragazzi. Questo è stato da sempre il mio modo di fare. Bernardeschi? Ha fatto una grande partita sia col Cagliari che in Nazionale. Adesso sta bene mentalmente ,che era la cosa più importante, ed è possibile che domani abbia un’altra occasione da titolare”, ha concluso Pirlo.