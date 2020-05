Juventus- Dybala, l’obiettivo è il rinnovo: la strategia dei bianconeri per blindare la ‘Joya’

Juventus-Dybala, ancora insieme.

Sembra destinato a proseguire la storia d’amore tra la Juventus e il talento argentino, Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, i bianconeri, sono decisi a puntare sulla coppia Dybala-Ronaldo per il futuro. L’obiettivo di Fabio Paratici è di estendere il rapporto tra l’attaccante e la Vecchia Signora fino al 2025 con un ingaggio più cospicuo arricchito da bonus. Un rinnovo in agenda già da tempo, ma posticipato a causa dell’emergenza coronavirus e del conseguente lockdown. Nonostante – secondo La Rosea – l’emergenza Covid abbia posto un freno al progetto della Juventus per quanto riguarda gli ingaggi dei tesserati non considerati “d’élite”, Dybala, rappresenterebbe un’eccezione.