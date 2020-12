Juventus, Dybala: “Indossare questa maglia un privilegio, ho due sogni nel cassetto. Futuro? Adesso parlo io”

Ho vissuto tanti momenti belli qui, abbiamo vinto tanti trofei.

Queste le parole di Paulo Dybala, intervenuto in occasione dell’iniziativa Junior Reporter della quale è stato uno dei più convinti promotori. Il calciatore della Juventus ha parlato dell’emozione di vestire la maglia bianconera, giurando amore e serietà nei confronti della società del patron Andrea Agnelli: “Quando arrivai alla Juve è stata un’emozione unica, così come indossare questa maglia la prima volta. Spero ce ne siano ancora tanti, il primo la prossima finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli. Il primo anno a Torino? Ho pensato che in quel momento c’erano altre squadre, ho detto subito al procuratore di accettare e rifiutare le altre offerte. Da quando è arrivata la prima telefonata non avevo altre cose in mente”.

Dybala ha poi proseguito sottolineando la responsabilità di dover indossare il numero 10 della Juventus, fino a pochi anni fa appertenuto ad una leggenda come Alessandro Del Piero: “La numero 10? Comporta tanta responsabilità, tanto lavoro, però sono orgoglioso di poterlo fare. Dal giorno che la Juve mi ha chiesto di indossare questo numero non è stato facile, sapevo quello che si portava dietro. Però al di là di questo, lo stemma che c’è davanti è ancora più importante e difficile da portare. Dobbiamo sempre essere pronti a dare di più per questa squadra”.

Chiosa finale dell’ex giocatore del Palermo sui due sogni nel cassetto che, a detta sua, conserverà fino alla fine della sua carriera: “Sogni? Sono due: uno è di poter vincere la Champions League, ovviamente con la Juventus, l’altro di poter vincere un Mondiale con l’Argentina. Sono sogni difficili“.