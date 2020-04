Juventus, Douglas Costa: “Spero che la Serie A riparta presto. Quarantena? Ecco come trascorro le mie giornate”

L’emergenza Covid-19 prosegue.

L’epidemia Coronavirus, in queste settimane, ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutta Europa e, in particolare, in Italia, dove continuano a registrarsi dati drammatici, seppur in leggera ripresa, in termini di soggetti contagiati e deceduti. Il Governo , al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del terribile virus proveniente da Wuhan – in Cina -, ha adottato rigidi provvedimenti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche di ogni ordine e grado sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. Una contromisura rigorosa ma necessaria che ha messo un punto di domanda sulle sorti dei campionati.

Questa appena iniziata, è infatti una settimana importante per il mondo del calcio che continua a studiare la possibilità di una ripartenza: mercoledì è in programma una nuova riunione della commissione medica della FIGC, integrata da medici e scienziati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. L’obiettivo è quello di definire il protocollo da utilizzare come guida per la ripresa degli allenamenti. Nel frattempo, Douglas Costa, nel corso di una diretta Instagram dal Brasile, dove sta trascorrendo l’isolamento forzato, si è detto ansioso e desideroso di tornare in campo, con il resto della squadra, quanto prima: “Spero che il campionato riparta al più presto, magari anche tra un mese”.

L’esterno offensivo della Juventus, durante la lunga e piacevole chiacchierata social con il cantante brasiliano Tohi, ha anche raccontato ai suoi followers come trascorre le sue giornate di quarantena: “Sono a casa con la mia famiglia, passo molto tempo insieme ai miei cari. Mi alleno tutti i giorni, ma non so più cosa fare in casa e mi auguro di ripartire a breve”, ha concluso il numero 11 bianconero.