Juventus, De Ligt: “Barcellona? Non lo so. Giocare gli Europei con de Vrij…”

Il difensore olandese si è raccontato ai microfoni di ESPN a margine della stagione bianconera che si è conclusa con un piazzamento in Champions League. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sono molto contento alla Juve. Anche se le prestazioni della squadra sono state inferiori rispetto agli anni precedenti, mi sento bene in campo e apprezzato da tutti. Non so se mi lascerebbero andare, ci sono molti club che hanno problemi economici ma dovreste chiederlo alla società. Barcellona? Non lo so, ma non penso ad altri club perché non ha senso. Non si è fatto ancora avanti nessuno”.

“È stata una stagione difficile fisicamente e mentalmente, con alti e bassi. Sono stato fuori per tre mesi, per poi tornare e prendere il Covid. Se tre settimane fa mi avessero detto che avremmo vinto la coppa e conquistata la qualificazione in Champions League, sarei stato contento”.

Chiosa finale del difensore olandese sugli Europei e sul tandem difensivo che sarà composto dal calciatore della Juventus insieme al giocatore dell’Inter, Stefan de Vrij: “Ho giocato tre partite con lui due anni fa, sono andate bene e fuori dal campo siamo ottimi amici. Penso che ci completiamo a vicenda, siamo simili ma anche un po’ diversi”.

