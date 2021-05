Juventus, il tweet criptico del club: la cartina del Minnesota per annunciare il ritorno di Allegri

Dopo l’esonero di Andrea Pirlo, la Juve si prepara a ripartire da Massimiliano Allegri.

Archiviato il flop della stagione ormai conclusa, la Juventus pensa già al futuro. Con un particolare tweet pubblicato proprio pochi istanti fa, il club bianconero ha voluto annunciare il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, dopo il divorzio avvenuto 2 anni fa. La Juventus ha infatti pubblicato una foto che ritrae la cartina geografica del Minnesota. Oltre a essere il trentaduesimo Stato federato degli Stati Uniti d’America, Minnesota è anche il nome del cavallo che fece vincere una scommessa a Massimiliano Allegri.

“Una volta ho scommesso su un cavallo, Minnesota. L’allibratore mi disse che era più facile che facessi l’allenatore in serie A che vincesse quel cavallo. Ha vinto Minnesota e io ho allenato in serie A”, raccontò tempo fa il tecnico che spesso usava fare parallelismi con l’ippica per spiegare la sua idea di calcio.