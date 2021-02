Juventus, Danilo è sicuro: “La sfida con l’Inter ci ha fatto riflettere, adesso siamo più consapevoli della nostra forza”

La Juventus ha acquisito consapevolezza.

Coppa Italia, Giudice Sportivo: Sanchez e Vidal saltano la Juventus, 1 squalifica nell’Atalanta

Ecco le parole di Danilo, intervenuto in merito al doppio confronto avuto con l’Inter in Serie A e in Coppa Italia. Il difensore della Juventus – in seguito alla vittoria contro i nerazzurri nell’ultimo match – ha dimostrato di essere molto fiducioso per il prosieguo della stagione della Vecchia Signora, sembrata un po’ in panne inizialmente anche a causa del cambio di guida. L’ex giocatore di Manchester City e Real Madrid ha parlato così in un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport:“Un po’ di tutto, l’atteggiamento mentale va incontro a quello che facciamo sul campo. Quella sconfitta è stata dura per noi, ma da un paio di partite stavamo giocando bene, con un bell’atteggiamento. Secondo me, le squadre che credono nel proprio gioco, sono quelle che da una sconfitta imparano qualcosa e cambiano atteggiamento ed è quello che abbiamo fatto“.

VIDEO Fiorentina-Inter, Prandelli chiama a raccolta i viola: “Attenzione massima a Lukaku, è un attaccante straordinario”