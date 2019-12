Juventus, CR7 si racconta: “Sempre pronto a nuove sfide, vorrei girare un film. La mia forma fisica? Non ci sono segreti, è questione di…”

Parla CR7.

Dopo l’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, Cristiano Ronaldo continua a raccontarsi, stavolta, però direttamente dagli Emirati Arabi, in occasione della 14esima edizione della “Dubai International Sports Conference”, che ha visto il campione portoghese tra i protagonisti assoluti dell’iniziativa organizzata con la finalità di discutere lo sviluppo globale del calcio e coinvolge presidenti, allenatori, direttori sportivi, giocatori, arbitri e procuratori.

“A 34 anni ho ancora la forma ideale grazie alla diligenza e al duro lavoro per arrivare ai titoli. Non ci sono miracoli o segreti, nel mio caso o in qualunque altra storia vincente: è tutta questione di applicazione. E di motivazione, data dal mio amore per questo sport. Quando il mio corpo non risponderà più nella maniera giusta, sarà il momento di smettere. Ma finora va tutto alla grande, ognuno deve trovare l’equilibrio giusto negli allenamenti. E il calcio sta evolvendo molto velocemente, una bella sfida per me! Una volta anche i migliori si ritiravano a 30, 32 anni. Oggi invece se ne trovano, di grandissimi che giocano ad alti livelli fino ai 40 anni“.

Il 2020 alle porte e CR7, che si è detto pronto ad una nuova sfida, fissa gli obiettivi anche fuori dal campo: “Non ho mai avuto un anno negativo nella mia vita, sono sempre pronto a giocare per vincere e ad accettare nuove sfide. Per esempio avere una parte in un film. E dopo il calcio mi piacerebbe riprendere gli studi”, ha concluso.