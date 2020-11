Juventus, Chiellini e Demiral tornano in gruppo: ecco come cambiano le gerarchie difensive di Pirlo

Buone nuove in casa Juventus.

Benevento-Juventus, Pirlo: “Poca lucidità nel finale, serve personalità. Ronaldo? Doveva riposare”

Al quartier generale della ‘Continassa’ sono ripresi gli allenamenti dopo il pareggio ottenuto in casa del Benevento. Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo, nella settimana del doppio impegno tra Champions League e Serie A, ritrova a sua disposizione Giorgio Chiellini e Merih Demiral. I due centrali difensivi hanno smaltito i problemi fisici che li avevano tenuti fuori per diverso tempo, costringendo l’allenatore della Vecchia Signora a prendere scelte obbligate per la composizione del reparto difensivo. In vista dell’importante sfida di mercoledì sera contro la Dinamo Kiev, dunque, i due giocatori saranno arruolabili e potranno almeno sedersi in panchina. La franchigia piemontese ha già staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta della Coppa dei Campioni e insegue il primato nel girone che, dovesse arrivare un successo contro gli ucraini, si deciderà all’ultima giornata nell’affascinante sfida con il Barcellona.

VIDEO Maradona, Tardelli senza filtri: “Diego alla Juventus? Vi dico la mia”

Pirlo ritrova dunque due tessere fondamentali del suo mosaico arretrato, che potranno anche dare respiro a De Ligt e Danilo che nelle ultime uscite sono stati costretti a fare gli straordinari per le reiterate assenze. Il centrale della nazionale azzurra è stato già vittima di diverse problematiche fisiche e potrebbe essere reintrodotto all’interno delle gerarchie difensive con maggiore cautela rispetto a Demiral. Quest’ultimo, infatti, nel corso degli ultimi mesi ha raggiunto una condizione fisica piuttosto ottimale, per cui – nonostante le noie delle ultime settimane – potrà di certo tornare in maniera più rapida a piena disposizione di Andrea Pirlo.

Juventus-Dinamo Kiev, primo arbitro donna in Champions League: è Stephanie Frappart