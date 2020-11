Juventus-Dinamo Kiev, primo arbitro donna in Champions League: è Stephanie Frappart

Sarà Stephanie Frappart l’arbitro di Juventus-Dinamo Kiev.

L’arbitro francese sarà la prima donna a dirigere una partita di Champions League maschile. La 37enne direttrice di gara è stata designata per la partita in programma all’Allianz Stadium di Torino mercoledì sera. Altri i record già stabiliti dalla Frappart: è stata la prima donna ad arbitrare in campionato francese, ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League.