Juventus, Causio: “Per i bianconeri vedere Conte vincere con l’Inter fa mangiare le mani”. E sulla Nazionale..

Parola a Franco Causio.

L’ex ala offensiva della Juventus e della Nazionale, Franco Causio, si è così espresso ai microfoni di Tuttosport:”Germania, Francia e Spagna forse hanno qualcosa in più ma si spiega anche con l’abitudine dei giocatori a cimentarsi nelle coppe con i club come dicevo prima. Ma il calcio è bello perché non c’è nulla di scontato per cui vediamo. Immobile o Belotti? Quando Ciro è in forma è il numero uno, ha anche vinto la Scarpa d’oro ma Belotti non è da meno. Mancini è un allenatore che cambia anche i moduli a gara in corso per cui a seconda della formula avrà bisogno magari anche di tutti e due insieme. Poter disporre di diversi schemi nel corso dei 90 minuti credo sia davvero molto importante, Mancini è flessibile. Risultati ottenuti da Roberto? Sta facendo un lavoro che definirei ottimo. Deve fare attenzione con i giovani che sono ovviamente discontinui ma lui sa aspettarli al momento giusto“.

Chiosa finale di Causio sulla lotta scudetto: “Conte? Ha già vinto scudetti. Per i tifosi juventini vedere un ex allenatore bianconero che vince con l’Inter fa un po’ mangiare le mani. Lo conosco da quando giocava nelle giovanili del Lecce, è uno dei migliori non solo in Italia ma in Europa. Si merita tutto ciò che sta ottenendo“.

