Juventus-Cagliari, Sarri: “CR7 più sereno, disputato un’ottima gara. De Ligt? Diventerà il migliore al mondo”

La Juventus regala spettacolo all’Allianz Stadium.

Missione compiuta per i bianconeri, che inaugurano il 2020 battendo in casa il Cagliari e allungando così a +3 sull’Inter. A decidere, la spettacolare tripletta di Ronaldo e la rete di Hiaguin, che permettono ai bianconeri di effettuare il momentaneo sorpasso – in attesa del match del “San Paolo” tra i nerazzurri e il Napoli – ai danni dei meneghini. Successo commentato al triplice fischio proprio dal tecnico della “Vecchia Signora”, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Abbiamo fatto una buona partita sul piano della qualità di passaggio. Nel secondo tempo siamo stati più bravi ad attaccare la porta rispetto al primo tempo in cui abbiamo avuto meno rispetto rispetto alla mole di gioco fatto. Rabiot ha fatto una buona partita, in crescita. Le difficoltà che ha avuto gliele ho date io facendolo giocare a destra, visto che è un mancino. Ha fatto una partita ordinata. Tutto il lavoro svolto nel primo tempo lo abbiamo accolto nella ripresa. Nel secondo tempo abbiamo riempito e attaccato meglio l’area, anche se le misure mi pare siano state quelle giuste anche nel primo tempo. Il Cagliari era un’avversaria pericolosa, in trasferta aveva sempre segnato. Ronaldo? Non gli fa più male il ginocchio e dunque mentalmente lo vedo più sereno, sorridente e coinvolto”.

Chiosa finale su De Ligt: “La situazione è facile: io sono il più convinto di tutti che diventerà il difensore più forte al mondo. Dobbiamo però metterci nei panni di un ragazzo di 19 anni che deve arrivare qua, deve giocare sempre, imparare la lingua e tutto il resto. Mi sembra una situazione ovvia. In questo momento abbiamo Demiral in grande condizione fisica e mentale, mi pare che un allenatore vada a fare rotazioni preservando i propri giocatori. Posso firmare subito una dichiarazione sul fatto che diventerà il migliore al mondo”.