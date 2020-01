Juventus-Cagliari, Maran: “Giocato con personalità, ma commessi troppi errori. Ko? Ci deve dare rabbia”

Il Cagliari crolla sul campo della Juventus.

Pomeriggio da dimenticare per i rossoblù, battuti da una scatenata Juventus all'”Allianz Stadium”, nel posticipo della 18^ giornata di Serie A. A trascinare i bianconeri, una tripletta di Ronaldo e una rete di Higuain, che non lasciano scampo agli uomini di Maran: ormai giunti al terzo ko di fila, dopo le sconfitte maturate contro Udinese e Lazio. Sconfitta commentata nella consueta conferenza stampa post-gara dal tecnico della compagine sarda, Rolando Maran.

“Nel secondo tempo eravamo entrati meglio che nel primo, ma con queste squadre non devi sbagliare niente. La Juve ci è venuta a prendere dove noi costruiamo il gioco, la partita la stavamo comunque controllando. Peccato per com’è andata. Quando vieni a Torino devi riuscire ad andare vicino alla perfezione, noi in fase di possesso sapevamo di dover far meglio. La personalità c’è stata, ma dovevamo fare quelle giocate utili per far correre indietro la Juve. Fino al gol non avevamo concesso nulla, eravamo compatti. Nel secondo tempo, con più precisione, potevamo fare di più in fase di possesso. Peccato, senza quel gol subito potevamo vedere come si metteva la partita. Prestazione di Walukiewicz? La nota positiva è il suo esordio, non era facile giocare qua contro la Juve. Si è fatto trovare sempre pronto. Questa sconfitta deve influire in maniera positiva, già nella prossima gara contro il Milan. Quando trovi squadre del genere come la Juve, diventa difficile se commetti degli errori. Ci deve dare rabbia, fame, sangue agli occhi”.

“Credo ci siano dei momenti in cui gira in un modo rispetto che in un altro – ha dichiarato Maran – Se vai a Torino e vai sotto con una rete del genere, poi prendi un rigore, ci può stare che vada così. Al di là dell’appannamento di Udine la squadra ha sempre cercato di fare bene ovunque, di giocare le partite e provare a vincerle. Ultimamente ci sta girando meno bene, dobbiamo sicuramente cercare di farla andare meglio. Con l’Udinese probabilmente l’abbiamo pagata. Oggi abbiamo giocato, sapevamo che dovevamo essere perfetti e non lo siamo stati. Sono stati bravi a sporcarcela tanto e questo ci ha condizionato tanto. Quando ti ritrovi una squadra che gioca con così tanta esperienza, diventa difficile proporsi e andarla a giocare nella loro metà campo”.