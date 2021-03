Juventus-Benevento, Pirlo: “Inutile raccontarci storie se poi non si ha voglia. Futuro, Arthur e CR7? Rispondo così”

Parola ad Andrea Pirlo.

Serie A, 28a giornata: trionfo per gli “Inzaghi”, la Juventus stecca il colpo. Ecco come cambia la classifica

La Juventus è uscita sconfitta dal confronto con il Benevento di Pippo Inzaghi. Il tecnico della franchigia torinese, Andrea Pirlo, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di SkySport: “Le parole non bastano, poi bisogna fare i fatti in campo. Ho detto ai ragazzi che è inutile raccontarci storie se poi non si ha la voglia di raggiungere le cose sul campo. Avevamo possibilità di accorciare la classifica, poi con questi blackout è davvero difficile”.

“Lascia l’amaro perché abbiamo fatto una brutta partita dall’inizio alla fine. L’avevamo preparata in modo diverso ma non siamo riusciti, purtroppo quando non hai l’atteggiamento giusto e non vuoi con il cuore andare in contro a certi risultati poi succedono partite come queste. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di vincer le partite. C’è l’opportunità di farlo ma dopo oggi diventa più difficile. Arthur purtroppo era deluso, un calo di concentrazione perché non aveva visto l’avversario dietro a Bonucci ed è andato direttamente da Danilo invece che passare dal portiere. Sono cose che non devono capitare, un passaggio orizzontale un mezzo all’area di rigore è sempre pericoloso. Se non sei concentrato e non hai la fame di vincere certe partite vai in contro a queste sconfitte”.

Sull’episodio dubbio dell’atterramento di Chiesa in aria di rigore: “Inutile stare qua a commentare su quell’episodio. La partita è stata fatta male e non ci attacchiamo a questo. Noi continueremo ad alimentare la nostra voglia di arrivare fino in fondo. Sarà molto difficile ma dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci. Sono preoccupato per la sconfitta di oggi perché non era la partita che avevamo in programma. Bisogna guardare a tutto quello che è successo oggi, non cose tecniche e tattiche ma l’atteggiamento sbagliato che abbiamo avuto. Abbiamo commesso tanti errori, perdevamo tutti i contrasti. Il Benevento ha fatto una buona partita”.

Futuro e CR7: “Io continuo a lavorare giorno dopo giorno per fare meglio, poi ci sarà una società che deciderà. Alla fine dell’anno ognuno tirerà le sue somme. Ronaldo ha fatto la sua partita, si è diviso i compiti con Morata”.