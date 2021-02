Juventus, Barzagli: “Pirlo l’uomo giusto, col tempo si farà. Chiellini? Vi dico la mia”

Andrea Barzagli ha speso parole importanti in favore di Andrea Pirlo.

L’allenatore della Juventus – alla sua prima vera esperienza su una panchina – sta incontrando non poche difficoltà nel gestire un organico di tale portata, nonostante abbia comunque espresso trame di gioco sempre degne di nota. Il suo ex compagno e amico, sia a tinte bianconere che di Nazionale, è intervenuto ai microfoni del canale Twitch bianconero per dire la sua, oltre che sul tecnico della vecchia Signora , anche sul suo vecchio compagno di reparto Giorgio Chiellini. Ecco le sue parole.

“Alcuni giocatori appeno smettono hanno voglia di rimettersi in gioco facendo l’allenatore o il dirigente. Io sto bene così. Sono un po’ vizioso e mi piace il vino. Ogni tanto gioco a padel, vado a correre e faccio il tassista per portare avanti e indietro i miei figli. Pirlo che vino è? Come giocatore un grande vino francese, di Bordeaux, dove si producono grandi vini. Pirlo è stato un grandissimo giocatore. Come allenatore, non saprei. Ha iniziato da poco e si farà. Sta facendo cose intelligenti. Spero bene per lui. Andrea è forse l’allenatore più invidiato dagli appassionati di calcio e dagli addetti ai lavori. Pirlo allenatore? Ci vedevamo ogni tanto a Torino e lo vedevo molto convinto di voler fare l’allenatore. Ognuno ha il suo percorso, vedremo il suo. Chiellini che vino è? Un Amarone, forte”.