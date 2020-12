Juventus-Atalanta, Bonucci: “Cercavamo una vittoria, resta il rammarico. 300 in bianconero? Desideravo una cosa”

Leonardo Bonucci al termine di Juventus-Atalanta.

Il difensore e capitano della Vecchia Signora ha detto la sua al termine del match dell’Allianz Stadium tramite un post instagram. Con questa gara Bonucci ha tagliato l’importante traguardo delle 300 presenze in Serie A con la maglia bianconera, confermandosi sempre più uno dei pilastri della difesa juventina oltre che della nazionale italiana. Il classe ’87 ha comunque espresso un minimo di rammarico per non aver conseguito i tre punti che avrebbero potuto dare uno slancio decisivo alla Juventus di Andrea Pirlo. Ecco le sue parole: “300 partite in Serie A con la Juve. Festeggiare con una vittoria sarebbe stato perfetto. Peccato. La voglia di lottare che abbiamo avuto è quella che serve per arrivare a prenderci i nostri obiettivi. Recuperiamo e pensiamo già alla prossima”.

