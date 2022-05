Juventus, Arrivabene: “Pogba? Non se n’è parlato, acquisti legati alla sostenibilità”

Le parole dell'amministratore delegato della Juventus,

Parola a Maurizio Arrivabene. L'amministratore delegato della Juventus ha detto la sua sulle prossime mosse del calciomercato bianconero, anche relativamente all'incontro odierno che ha visto la dirigenza bianconera incontrare l'entourage di Paul Pogba. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Arrivabene ha spiegato le linee guida della società per la prossima sessione di trasferimenti estiva, dando anche il suo personale giudizio sulla situazione di Pogba e su un suo eventuale ritorno a Torino. Ecco, di seguito, le sue parole:"Pogba è un giocatore del Manchester United almeno fino al 30 giugno prossimo, quindi dobbiamo portare rispetto a lui e alla sua squadra e se fossimo interessati a Paul dovremmo prima parlare con la sua società. Poi i procuratori di Pogba sono gli agenti anche di Kean e Pellegrini, quindi può succedere di incontrarsi. Anzi, nei nostri colloqui non abbiamo parlato di Pogba. Gli investimenti sono legati alla loro sostenibilità. Anticipare l’acquisto di Vlahovic a gennaio è stato utile in chiave di programmazione. Di sicuro saremo pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno, la considerazione che ci sia necessità di rinforzare il centrocampo mi trova d’accordo, ma dovremo essere bravi a trovare il giusto equilibrio tra centrocampo, attacco e difesa. Mercato dei giovani? Servirà anche il corretto bilanciamento tra giocatori giovani e di esperienza, poi se sono giovani italiani meglio e con Miretti ne abbiamo dato dimostrazione. Ma per il concetto dell'italianità dei giocatori va valutato il livello e i nostri obiettivi, non abbiamo ovviamente nessuna preclusione".