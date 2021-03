Juventus, Agnelli in tribunale: il patron bianconero a Torino per testimoniare al processo “Last Banner”

Disfatta bianconera.

La Juventus è stata eliminata per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Andrea Pirlo, nonostante la vittoria ottenuta ai tempi supplementari contro il Porto di Sérgio Conceição, ha dovuto dire addio alla speranza di vivere da protagonista altre emozionanti notti europee. Adesso la franchigia torinese potrà concentrarsi sul campionato e dunque su una papabile rimonta ai danni dell’Inter di Antonio Conte.

Il patron bianconero, Andrea Agnelli, si trovava invece quest’oggi in tribunale per testimoniare al processo Last Banner contro una decina di esponenti della tifoseria organizzata. Di seguito, le dichiarazioni del numero uno bianconero. “Nel 2016 impartii la direttiva di presentare denunce ogni volta che ci fossero i presupposti. I comportamenti minacciosi ed estorsivi verso Alberto Pairetto, il nostro Slo, furono i più gravi. Lui arrivò al punto di non sopportazione. Ed ebbe il nostro pieno supporto“.

Il 2016, anno citato da Agnelli, fu quello della morte di Raffaello Bucci, ex ultrà e all’epoca collaboratore dei bianconeri. Fu proprio nel corso di quell’annata che si iniziò a vociferare infatti circa un possibile coinvolgimento nella curva bianconera di persone affiliate alla ‘ndrangheta.