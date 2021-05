Juve Stabia-Palermo 0-1: rosanero compatti e cinici, Valente firma il vantaggio al Romeo Menti

Gara da dentro o fuori per il Palermo di Giacomo Filippi.

Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia la compagine rosanero si gioca la stagione in novanta minuti. Solo una vittoria contro la formazione di Padalino consentirebbe infatti alla squadra siciliana di accedere alla fase nazionale dei playoff di Serie C. Il miglior piazzamento della Juve Stabia al termine della regular season costituisce un valore aggiunto rimarchevole per le vespe che proseguirebbero il loro percorso anche in caso di risultato di parità.

Filippi deve fare i conti con le assenze di Rauti e Lucca e conia il consueto 3-4-2-1 caratterizzato da diverse novità in materia di singoli interpreti.

Pelagotti tra i pali, Marong. Lancini e Marconi a comporre il terzetto difensivo. Accardi reinventato esterno alto a destra, Valente freccia dardeggiante sulla corsia opposta. Kanoute e Floriano a formare un tridente tecnico e dinamio con Santana nel ruolo strategico di falso nueve.

Dopo un diagonale largo di Marotta, che sfila su un lancio lungo alle spalle di una statica linea difensiva rosanero, il Palermo mostra personalità,coesione e spirito di iniziativa. Santana scalda la mira su sponda di Luperini, quindi dopo un paio di mischie pericolose in area stabiese, gli ospiti confezionano la rete del vantaggio. Ottima la transizione in verticale che scatena la progressione di Kanoute, il cross dell’ex di turno trova la testa dell’ispiratissimo Valente che porta avanti il Palermo.

La reazione nervosa dei padroni di casa non tarda ad arrivare ma la compagine siciliana si difende con ordine e coralità. Un colpo di testa di Troest ed uno slalom insistito di Marotta che svirgola la conclusione. Pelagotti non deve compiere interventi di rilievo nella prima mezz’ora di gioco. Ad agire da falso nueve tra gli ospiti è praticamente Kanoute con Santana che si abassa tra le linee nel tentativo di legare il gioco ed imbucare dentro con la sua sopraffina tecnica di base. Luperini interviene in ritardo su Scaccabarozzi e rimedia un cartellino giallo. La prima frazione si chiude senza sussulti con un Palermo compatto ed accorto che gestisce senza particolari patemi il vantaggio acquisito.