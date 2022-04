Juve Stabia, Novellino: “Qui per dimostrare, siamo da playoff. Eusepi? Determinante”

La Juve Stabia rifila un importante poker alla Paganese e si avvicina prepotentemente alla zona playoff

Parola di Walter Novellino, tecnico della Juve Stabia intervenuto al termine della sfida con la Paganese che ha consegnato tre punti d'oro ai campani, che adesso vedono concretamente l'obiettivo playoff. I quattro gol rifilati alla formazione di Grassadonia consentono alle Vespe di conquistare il decimo posto in classifica, confermando il loro ottimo momento di forma con vista su un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Ne è consapevole lo stesso Novellino, che a fine gara ha analizzato con evidente e tangibile soddisfazione la prestazione della sua squadra. Ecco le sue parole: "Io sono convinto che questa squadra può fare veramente bene, i ragazzi sono molto disponibili e si applicano. Sono tornato per dimostrare di essere un buon allenatore e alla mia squadra chiedo di giocare la palla, non di buttarla via e di leggere le partite, cambiando assetto in base alle caratteristiche dell'avversario. Ora ci attendono altre due partite nelle quali cercheremo di raccogliere il massimo, sperando anche di recuperare Eusepi che è un calciatore determinante, sia per doti tecniche che umane".