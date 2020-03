José Mauri e l’isolamento a Palermo di Juan: “In Italia situazione terribile. Mi racconta che lì sono tutti i giorni disperati”

Parla José Mauri.

L’ex centrocampista di Milan, Parma ed Empoli, oggi al Talleres (Argentina), ha commentato l’attuale situazione che sta vivendo l’Italia a causa dell’emergenza legata al coronavirus. A raccontargli le vicende è stato il fratello Juan che gioca nel Palermo: “Mio fratello Juan gioca nel Palermo in Serie D – ha raccontato in un’intervista rilasciata ad Olé – ed è da molto che si trova in quarantena per la terribile situazione che sta vivendo l’Italia. Mi racconta che lì sono tutti i giorni disperati, perché hanno tardato a prestare attenzione a quello che stava accadendo“.

José Mauri ha poi proseguito: “Loro stanno completamente chiusi in casa e, per esempio, per andare al supermercato è necessario presentare un’autorizzazione, inoltre esce di casa soltanto lui“. L’ex rossonero ha infine concluso ricordando un suo amico conosciuto quando era al Parma scomparso a causa del virus: “È molto difficile anche altri miei ex compagni sono angosciati per questo e un mio conoscente di Parma è morto per il Coronavirus“.