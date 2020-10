Italia U21, altri tre calciatori positivi al Coronavirus: situazione e dettagli

L’Italia U21 scossa dal Coronavirus.

Una volta archiviato quanto successo a inizio settembre, quando emerse un caso fra i convocati in vista del doppio impegno con Slovenia e Svezia, il Covid-19 colpisce ancora la squadra di Paolo Nicolato: dopo le due positività emerse lo scorso 7 ottobre, gli azzurrini devono fare i conti con altri 3 calciatori positivi: questo, l’esito del nuovo giro di tamponi svolti presso il CPO di Tirrenia in vista della gara contro l’Irlanda, in programma martedì 13 ottobre alle ore 17.00.

Italia U21, due positivi al Coronavirus: squadra in isolamento e allenamento annullato. Il comunicato

Proseguono dunque i controlli, nella giornata odierna, infatti, seguiranno nuovi aggiornamenti sulla situazione Coronavirus che aveva già fermato gli azzurrini che la scorsa settimana sono stati costretti a disputare il match contro l’Islanda.