Italia-Svizzera, Mancini: “Potevamo chiuderla prima, grande partita di Locatelli”

Le parole del commissario tecnico dell'Italia al termine della strepitosa vittoria sulla Turchia

L' Italia non lascia scampo alla Svizzera .

Gli Azzurri hanno surclassato in lungo e in largo la nazionale elvetica con un secco 3-0 grazie alla doppietta di Locatelli e alla rete messa a segno da Immobile . Il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini , nel corso dell'intervista post-partita rilasciata a Sky Sport ha dichiarato quanto segue.

“Abbiamo fatto fatica nei primi minuti, ma abbiamo vinto meritatamente contro una Svizzera fisica. I ragazzi sono stati bravissimi anche se avremmo potuto chiuderla prima. Locatelli ha fatto una grande partita, per un centrocampista due gol non sono mai scontati. Noi impostiamo dal basso per aiutare egli attaccanti. Abbiamo avuto tante occasioni sbagliando l’ultimo passaggio o il tiro. I gol sono stati belli ma potevamo chiuderla prima”.