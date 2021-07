Italia, Spinazzola: confermata la rottura del tendine d’Achille. I dettagli

Rottura sottocutanea del tendined’Achille sinistro: questa la diagnosi emersa dagli accertamenti strumentali effettuati in giornata da Leonardo Spinazzola, infortunatosi nel finale di partita contro il Belgio. Gli esami medici presso...

Gli esami medici presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma hanno confermato quanto emerso dopo il primo responso arrivato a Monaco di Baviera: il laterale dell'Italia e della Roma ha riportato la rottura sottocutanea del tendine d'Achille sinistro. Dopo aver lasciato l'Italia nel ritiro di Coverciano , infatti, Spinazzola è arrivato nella capitale per gli esami di rito. Un infortunio grave che potrebbe costringere l'esterno azzurro ad uno stop di cinque o sei mesi

Domani - come riportato da 'Sky Sport' - il terzino della Roma volerà in Finlandia dal Professor Sakari Orava, dell'Hospital NEO di Turku. Il dottore, uno specialista in tendini, nel 2019 ha curato anche Cristante: alle prese con un distacco del tendine dell'adduttore destro.