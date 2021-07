Italia, Pessina: “Finale, che emozione! Rapporto fantastico con Bonucci e Vialli”

Matteo Pessina e tutta la sua emozione in seguito alla vittoria di Euro 2020. “Non dovevo partire, poi sono venuto lo stesso e abbiamo vinto”. Queste le parole del centrocampista dell’Atalanta, intervenuto a margine della...

"Non dovevo partire, poi sono venuto lo stesso e abbiamo vinto". Queste le parole del centrocampista dell' Atalanta , intervenuto a margine della conquista dell'Europeo da parte della formazione di Roberto Mancini . Un'emozione certamente unica quella provata dal giocatore cresciuto nel Milan , che ha fatto parte di un gruppo dal quale, inizialmente, non figurava. L'infortunio di Sensi e la sua successiva riaggregazione all'organico gli hanno permesso - insieme alle sue ottime prestazioni - di poter contribuire attivamente alla vittoria finale degli azzurri. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, Pessina ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria del titolo, parlando anche del suo speciale rapporto con due colonne portanti della Nazionale italiana: Leonardo Bonucci e G ianluca Vialli .

Ecco di seguito le sue parole: "Quando mi hanno spiegato che non sarei partito all’Europeo, Vialli poi mi ha guardato ha detto: ‘tu ci andrai all’Europeo e farai bene lo stesso’. Alla fine è andata così e non potrei essere più contento. I primi quindici secondi non c’era niente dentro la mia testa, poi sono arrivati i pensieri della mia famiglia che ci aveva fatto arrivare Sirigu. In pullman verso Wembley stavamo piangendo come bambini vedendo questo video. La cosa bella è stato il backstage: ci hanno messo due ore per fare venti secondi di video. Bonucci ha lottato tanto per questa cosa perché era giusto che festeggiassimo con i tifosi. Abbiamo lottato e ce l’hanno dato. Avete visto: non ho voce, abbiamo cantato tutto il giorno”.