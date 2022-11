Italia, Mancini: “Qualificazione con Macedonia e Inghilterra? E’ il destino…”

Quello del 2022 in Qatar sarà un Mondiale senza l'Italia, il secondo consecutivo dopo Russia 2018. La compagine azzurra di Roberto Mancini non è riuscita a centrare la qualificazione alla rassegna iridata, prima arrivando seconda nel girone e poi fallendo i playoff contro la modesta Macedonia del Nord. Il commissario tecnico è intervenuto ai canali ufficiali azzurri, in occasione della vigilia dell'amichevole contro l'Albania, per ricordare la gara del "Renzo Barbera" contro i macedoni: