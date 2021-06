Italia, Mancini ed i rigoristi per la fase finale di Euro 2020: un escluso di lusso

Bonucci e Acerbi i nomi a sorpresa

Non c'è più tempo, l'attesa è (quasi) finita. L' Europeo dell' Italia di Roberto Mancini entra nel vivo con il match - valido per gli ottavi di finale della nota competizione - contro l' Austria di Alaba . Nove i punti racimolati nel raggruppamento A sui nove disponibili. Una macchina da guerra quella azzurra: solida in fase difensiva e prolifica in fase offensiva.

Roberto Mancini ha diramato la lista dei cinque che si presenteranno dagli undici metri in caso di estrema parità. Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. Questi i fantastici five che con freddezza e lucidità proveranno a trasformare un sogno in realtà. Il grande escluso è Lorenzo Insigne che, secondo la tattica dell'ex coach dell'Inter, potrebbe essere il sesto rigorista in caso non bastassero i consueti cinque tiri dal dischetto.