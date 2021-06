Italia, Lucescu sicuro: “Azzurri? Mi hanno impressionato, vinceranno l’Europeo”

L'allenatore della Dinamo Kiev commenta la situazione relativa alle panchine in Serie A e fa il suo pronostico sugli Europei

Conclusa la fase a girone, è tempo di ottavi di finale a Euro 2021. Dopo Galles-Danimarca, Italia-Austria, Olanda-Repubblica Ceca e Belgio-Portogallo, questa sera in campo Francia-Svizzera alle 21:00 e Croazia-Spagna alle 18:00, per completare il tabellone dei quarti di finale. A tracciare un bilancio dell'Europeo in corso, durante un'intervista concessa a Tuttosport, è Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev soffermatosi in particolare sul cammino dell'Italia di Mancini.