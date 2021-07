Italia-Inghilterra: gli inglesi fanno paura, ma gli azzurri sono tornati grandi

Il cammino che ha portato gli azzurri fino a Wembley

Di Riccardo Di Falco

L'epilogo di questo europeo si avvicina, domenica 11 luglio alle ore 21 a Wembley ci saranno Italia e Inghilterra a contendersi il titolo.

Due nazionali che negli ultimi tempi avevano fatto fatica ad imporsi sul palcoscenico internazionale, si preparano adesso a conquistare il tetto d'Europa. Gli azzurri hanno fatto un cammino perfetto, hanno battuto Turchia, Svizzera, Galles, Austria, Belgio e Spagna. Il coefficiente di difficoltà del match è andato aumentando di partita in partita, con i ragazzi di Mancini che hanno però sempre risposto alla grande. La dimostrazione della forza di questo gruppo è arrivata dagli ottavi in poi, per superare l'Austria sono stati necessari i tempi supplementari e grande pazienza, contro una formazione che si è mostrata arrembante e che in ampi tratti del match ha messo alle corde la nazionale azzurra.

Nonostante l'Europeo molto positivo, i dubbi prima del match contro il Belgio erano tanti, la formazione di Roberto Martinez dopo l'uscita di scena della Francia era considerata la compagine favorita per la vittoria finale. L'Italia senza guardare in faccia nessuno ha sfoggiato una prestazione altisonante, dando una volta di più prova di grande voglia e unione di intenti, con Romelu Lukaku e l'intero reparto offensivo imbrigliato nella fortissima difesa italiana.

La sfidante in semifinale degli azzurri doveva uscire dalla vincente tra Svizzera e Spagna, con gli elvetici che dopo la grande rimonta sulla Francia hanno provato a mettere in difficoltà anche gli spagnoli, ci sono riusciti in parte, ma si sono dovuti arrendere ai tiri di rigore.

Italia-Spagna è un grande classico del calcio internazionale, nel 2012 gli azzurri uscirono con le ossa rotte dalla finale dell'Europeo, mentre nel 2016 la squadra allora allenata da Antonio Conte ebbe la meglio sulle Furie Rosse col punteggio di 2-0. La partita di martedì ha visto la Spagna imbrigliare completamente gli azzurri, che non sono riusciti a creare molto all'interno del match. A sbloccare l'incontro ci ha pensato in modo un po' casuale Federico Chiesa, che dopo un rimpallo fortunoso ha regalato una perla balistica che ha mandato in estasi i tifosi italiani. La gioia dura poco, la Spagna reagisce e grazie a una disattenzione della retroguardia italiana riesce a trovare la rete del pareggio grazie ad Alvaro Morata. La partita si allunga, gli iberici vengono fuori alla distanza e nei supplementari vanno più volte vicini al gol qualificazione. La strenua difesa azzurra riesce a tenere duro e si arriva ai rigori.

Dopo l'errore di Manuel Locatelli, la paura di perdere nuovamente ai rigori era forte, ma Dani Olmo, spedisce il pallone in curva e tranquillizza i tifosi italiani. I quattro rigoristi successivi, Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Jorginho, sono impeccabili, Alvaro Morata sbaglia e 60 milioni d'italiani esplodono di gioia, continuando a sognare in grande.

Adesso l'Inghilterra, squadra che è salita di livello col passare delle partite e fa veramente paura. Giocheranno in casa a Wembley, il tempio del calcio, dove saranno supportati dal pubblico che vuole finalmente vedere la nazionale inglese sul tetto d'Europa. I tre leoni sono già soddisfatti così, hanno raggiunto la prima finale europea dalla loro storia, senza subire gol nella fase a gironi, eliminando la Germania e segnando per la prima volta nella loro storia quattro gol in una partita a eliminazione diretta.

L'Italia senza dubbio viene dalla partita meno brillante dell'Europeo, ha faticato tremendamente contro la Spagna ed è riuscito a cavarsi d'impaccio grazie ai tiri di rigore. La squadra si diverte e soprattutto fa divertire, i sorrisi di Giorgio Chiellini e degli azzurri prima della lotteria dei rigori dimostrano la spensieratezza e la tranquillità con cui i ragazzi di Roberto Mancini stanno affrontando questo cammino, ed è lo spirito con cui l'Italia dovrà scendere in campo domenica sera a Wembley contro l'Inghilterra, per scrivere un'altra pagina di storia e far sognare i 60 milioni di italiani che negli ultimi diciotto mesi hanno sofferto tantissimo.