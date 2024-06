Italia, Darmian: “Trasferiamo in campo delusione per affrontare al meglio la Croazia”

Le parole del difensore della Nazionale italiana, Matteo Darmian, in vista del prossimo impegno degli azzurri contro la Croazia.

Mediagol ⚽️ 22 giugno 2024 (modifica il 22 giugno 2024 | 15:01)

Parola a Matteo Darmian. Il difensore dell'Italia, pronto a partire dal primo minuto al posto di Giovanni Di Lorenzo nella decisiva sfida contro la Croazia in programma lunedì sera, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento vissuto dagli azzurri dopo il ko contro la Spagna.

"In questi giorni stiamo analizzando quanto fatto nella partita scorsa per non ripetere gli errori commessi e per preparare la gara contro la Croazia nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la condizione fisica posso dire che stiamo bene e ci prepareremo a questa gara con la giusta voglia e determinazione".

Sulla Croazia: "Noi cercheremo di fare la nostra partita, di mettere in campo le nostre qualità. L'avversario di lunedì è molto forte e ha esperienza, hanno giocatori di qualità e sono molto forti. Bisognerà stare attenti, però allo stesso tempo servirà fare la nostra partita con le nostre armi, sono sicuro che potremo metterli in difficoltà. E' normale che dopo una sconfitta ci sia sempre un po' di delusione, di rammarico. Volevamo fare meglio, ma avevamo contro una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Dalle sconfitte si può imparare molto, dovremo essere bravi a non ripetere gli stessi errori e andare in campo con la giusta voglia e determinazione".

Sulla sconfitta contro la Spagna: "Credo ci voglia sempre un po' di equilibrio, dopo una vittoria non bisogna comunque esaltarsi troppo così come dopo una sconfitta non è tutto da buttare. Dobbiamo essere più equilibrati, dobbiamo imparare dagli errori e trasferire in campo la delusione per giocare al meglio contro la Croazia".

Sulle chance di giocare contro la Croazia: "Sono scelte che spettano al mister, le scelte che farà saranno per il bene della squadra e della nostra Nazionale. Io come ho sempre fatto sono a disposizione e se verrò chiamato in causa cercherò di dare il mio contributo per avanzare in questo Europeo. Croazia? La loro voglia, la loro rabbia deve essere anche la nostra. Dovremo avere il giusto atteggiamento, la giusta voglia e determinazione per metterli in difficoltà. Abbiamo le carte in regola per farlo e vogliamo andare avanti a tutti i costi"