Italia-Austria, designato l’arbitro: ecco chi dirigerà il match degli ottavi

Sarà Anthony Taylor a dirigere la quarta partita dell'Italia a Euro 2020

L'Uefa ha designato l'arbitro che dirigerà il match tra Italia e Austria, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 in programma sabato 26 giugno alle ore 21 allo stadio di Wembley per gli ottavi di finale di Euro 2020. Si tratta di Anthony Taylor. Il fischietto inglese, che ha già diretto nella competizione Danimarca-Finlandia e Portogallo-Germania, sarà coadiuvato dagli assistenti Beswick e Nunn e dal quarto uomo Scharer.