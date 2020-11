Inter-Torino, tegola in casa granata: un altro giocatore positivo al Covid-19, sono tre gli indisponibili

Brutte notizie in casa Torino.

I granata dovranno fare a meno di ben tre giocatori per la gara contro l’Inter, in programma domani – domenica 22 novembre – alle ore 15.00 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano: la positività al Coronavirus di due tesserati del club era stata annunciata ieri, l’ultimo è stato reso noto oggi attraverso una nota ufficiale diramata sul sito di riferimento del Torino. Assente anche il tecnico Marco Giampaolo, in isolamento dopo aver contratto il Covid-19.

Di seguito, il comunicato in questione.

“ll Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a Torino era risultato negativo al tampone molecolare di controllo. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento dal gruppo squadra”, si legge.