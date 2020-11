Inter-Torino, Conte deciso: “Ci sono cose che all’esterno non capiscono. Eriksen? Ha avuto tante occasioni, ecco la mia idea”

Antonio Conte in conferenza.

Alla vigilia dell’incontro di Serie A contro il Torino, match valido per l’ottava giornata del campioanto di massima serie, il tecnico dei nerazzurri è intervenuto nella consueta conferenza stampa. Antonio Conte, durante il suo intervento con i giornalisti, si è soffermato sui pronostici in merito alla propria compagine e sul danese Christian Eriksen.

Inter-Torino, tegola in casa granata: un altro giocatore positivo al Covid-19, sono tre gli indisponibili

“Sappiamo i pregi e i difetti, cose che dall’esterno non si riescono a capire. Per il resto dobbiamo pensare a noi stessi, mi auguro sempre che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto da chi viene chiamato a dare dei giudizi. Per il resto possiamo anche essere orgogliosi di questo: essere considerati i più competitivi, in un anno, nei confronti di squadre che vengono da un dominio assoluto in Italia, significa che stiamo facendo qualcosa di straordinario in brevissimo tempo. Ha dell’incredibile e del miracoloso. Erksen? Quanto al discorso della conoscenza dell’italiano non lo so. Dico sempre che faccio le scelte per il bene dell’Inter. Penso che Christian abbia avuto tantissime occasioni, ha giocato più di tanti altri. Quando lo riterrò opportuno lo sceglierò nell’undici iniziale o a gara in corso. Altrimenti prenderò altre decisioni“.