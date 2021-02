Inter, Suning dà l’addio al calcio cinese: bloccate tutte le attività dello Jiangsu. I dettagli

Grandi manovre societarie per il fondo Suning.

“Chiuderemo e ridurremo le nostre attività irrilevanti”. Queste sono state le parole Zhang Jindong, numero uno della proprietà d’investimento cinese intervenuto qualche giorno fa in merito alle complicate questioni economiche che stanno coinvolgendo l’Inter e non solo. Prima soltanto dichiarazioni, adesso intenzioni concrete di voler dare una svolta organizzativa reale dopo un periodo di assoluta difficoltà. In seguito a tali considerazioni, infatti, Suning avrebbe deciso di abbandonare in maniera definitiva il calcio cinese, sciogliendo lo Jiangsu che tante soddisfazioni aveva portato a tifosi e dirigenza nelle precedenti annate. I campioni in carica si trovano dunque a dover interrompere tutte le loro attività, dalla prima squadra maschile a quella femminile e a tutti i settori giovanili. Chissà che tale mossa – ufficializzata tramite un comunicato ufficiale – non sia anche di stretto interesse per l’Inter, implicato in vicende economiche che non stanno per il momento sorridendo a tutta la compagine nerazzurra.

Di seguito la nota ufficiale diramata dai canali Suning.

“A causa della sovrapposizione di variabili incontrollate, lo Jiangsu non può garantire la permanenza nella Super League e nell’AFC. Negli scorsi sei mesi il club ha fatto di tutto per garantire la successione del club, senza tralasciare nessuna opportunità. Arrivati alla deadline per l’iscrizione alla stagione 2021, dobbiamo fare un annuncio: con effetto immediato, cessiamo di gestire le operazioni del club, allo stesso tempo ci aspettiamo imprese che vogliano discutere con noi del futuro”.