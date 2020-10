Inter, sospiro di sollievo per Conte: tutti negativi i tamponi dei nazionali

Sospiro di sollievo per Antonio Conte.

Può sorridere l’Inter in vista del big match contro il Milan in programma domani sera a “San Siro”. L’ultimo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori rientrati ad Appiano dalle nazionali, hanno dato tutti esito negativo. Una test che i giocatori, come riportato da “SportMediaset”, hanno effettuato dopo la notizia relativa ai sei casi di positività riscontrati nei giorni scorsi.

Si attendono novità per quanto riguarda Alessandro Bastoni il quale, dopo avere rispettato l’isolamento fiduciario, potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte in caso di esito negativo dell’ultimo tampone.