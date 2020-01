Inter, Skriniar a cuore aperto: “Qui cresciuto come uomo. San Siro? E’ sempre la stessa emozione”

“Sono venuto qui tre anni fa e ho già giocato 100 partite, significa tantissimo per me. È una cosa bellissima. Speravo di giocare tante partite, ma non mi aspettavo che questo traguardo arrivasse così presto, sono contento. Ora ne ho anche più di 100″.

Parola di Milan Skriniar che, intervenuto ai microfoni di “Inter TV” durante il nuovo format “Unboxing”, si è raccontato partendo dall’importante traguardo recentemente raggiunto con la divisa della formazione meneghina per poi soffermarsi sul suo approdo in nerazzurro.“Quanto ha influito l’Inter nella mia crescita? Tantissimo, quando sono venuto qui ero solo un ragazzino che giocava a calcio nella Sampdoria, che mi ha insegnato tanto. Qui però sono cresciuto non solo come calciatore ma anche come uomo. Quindi sicuramente l’Inter mi ha dato tantissimo ma anche Milano”.

“I primi mesi – ha confessato il centrale – andavo spesso al Duomo, mi piace anche la piazza. Poi sono venuti a trovarmi i miei genitori, i miei amici e con la mia mia ragazza siamo andati spesso lì. Siamo andati anche a San Siro a fare un giro al museo. Mi emoziono ancora quando entro a San Siro, quando senti la gente, quando vedi lo stadio pieno. San Siro ti dà tante emozioni ogni partita, posso dire che non è cambiato nulla dalla prima all’ultima partita. E’ sempre la stessa emozione”.