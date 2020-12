Inter- Shakhtar Donetsk, Conte furioso: “Incredibile non aver segnato nemmeno un gol. Ho un piano B, ma oggi…”

Tanta amarezza, lo Shakhtar ha stravolto un sistema di gioco per questa partita.

Queste le parole di Antonio Conte, intervenuto in seguito al pareggio ottenuto nel match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico dell’Inter – in diretta ai microfoni di Sky Sport – ha voluto analizzare nei particolari la prestazione dei suoi, mettendo in risalto tutti gli aspetti di una serata piuttosto amara per il club nerazzurro, evidenziata anche dall’atteggiamento abbastanza nervoso dello stesso allenatore: “La squadra ha messo tutto. Ha dell’incredibile che non abbiamo segnato un gol in due partite dominate, con il portiere protagonista in entrambe le occasioni. Mancata cattiveria? Qualche cattiveria, questa c’è stata e altroché. Verranno fatte valutazioni a freddo, adesso non è un buon momento. C’è molto rammarico e delusione ma non mi sento di dire che c’è stata qualche mancanza mentale. L’unica mancanza è stato il gol, non. siamo stati fortunati in tante occasioni”.

Conte ha poi proseguito parlando dei cambi effettuati nel corso del secondo tempo, esprimendo ancora grande rammarico in seguito a questo risultato:“L’Inter non è stata più volte rispettata, anche dagli arbitri in diverse circostanze. Grande rammarico, ma se non segni non vinci le partite. Cambi? Facendo qualche cambio prima ci saremmo sbilanciati. In mezzo al campo i giocatori erano quelli, ho preferito mettere una punta in più e poi Eriksen a supporto, piuttosto che inserire entrambi molto tempo prima. Piano B? Esiste, ma non lo riveliamo perché altrimenti gli avversari bloccheranno anche questo”.

