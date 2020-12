Champions League, Inter-Shakhtar: 0-0 a “San Siro”, nerazzurri ultimi nel girone e fuori dall’Europa

Serata da dimenticare per l’Inter.

0-0: è questo il risultato della sfida tra Inter e Shakhtar, andata in scena questa sera a “San Siro” e valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri non vanno oltre il pareggio a reti bianche nel match contro gli ucraini e vedono così sfumare il passaggio agli ottavi di finale.

L’unico risultato utile per centrare la qualificazione per i nerazzurri, sarebbe infatti stata la vittoria. Nonostante i meneghini non avessero nessuna possibilità di arrivare primi nel girone, con un successo sarebbe stato comunque possibile classificarsi al secondo posto nel Gruppo B. Una possibilità ufficialmente sfumata con il pareggio ottenuto questa sera a “San Siro”.

Classifica Gruppo B

Borussia Monchengladbach: 8 punti

Real Madrid: 10

Shakhtar Donetsk: 8

Inter: 6