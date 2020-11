Inter, senti Seedorf: “Eriksen uno dei migliori in circolazione, ho un consiglio da dargli”

“Eriksen è uno dei migliori calciatori in circolazione da anni”.

Lo ha detto Clarence Seedorf. L’ex centrocampista di Inter e Milan, tra le altre, intervenuto ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha detto la sua in merito alla situazione legata a Christian Eriksen, giocatore su cui l‘Inter di Antonio Conte non sembra voler puntare e di conseguenza ai margini del progetto nerazzurro: “Ha avuto alcuni alti e bassi ma presto tornerà ad essere il calciatore che tutti conosciamo. Lo ripeto, per me è tra i migliori sulla piazza”.

“Io non me ne andrei se fossi in lui, prima o poi giocherà e lo farà come sa fare solo lui – ha proseguito l’ex calciatore olandese -. Adattarsi ad un nuovo paese e ad un nuovo club non è facile: abbiamo tanti esempi di top player che hanno vinto il Pallone d’Oro cambiare squadra e non riuscire più a giocare al loro livello migliore. Ha bisogno di tempo, così come il club, per adattarsi al meglio”, ha concluso Seedorf.