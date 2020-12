Inter, Sconcerti rivela: “Ecco cosa manca ancora ai nerazzurri per vincere. Lukaku? Ho un’idea precisa”

Una crescita c’è indubbiamente stata, ma adesso l’Inter deve pedalare.

Queste le parole di Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW sul momento attuale dell’Inter di Antonio Conte. Il giornalista de Il Corriere della Sera ha analizzato nel dettaglio quanto sta accadendo nel mondo nerazzurro, concentrandosi in particolare sulle prestazioni di Romelu Lukaku. Vero e proprio faro al centro del reparto offensivo interista, il giocatore belga sta progressivamente assumendo le caratteristiche di un leader. A suon di reti e prestazioni autorevoli, sta trascinando l’Inter fuori da un periodo difficile dal punto di vista dei risultati. Sconcerti si è soffermato anche su questo aspetto durante la sua intervista: “Non c’è molta strada da fare, c’è da avere conferme. L’Inter è cresciuta, segna con facilità in campionato, ne prende qualcuno di troppo, è vero. Conte continua a cambiarla per cercare il suo vestito giusto. Non è ancora chiaro come sarà. Brozovic? Non è un regista naturale, ma tante altre squadre non ne hanno ma per stare davanti alla difesa è il migliore in rosa. Lukaku si sta confermando come un centravanti inarrivabile ora“.

