Inter, Sconcerti incorona Bastoni: “Predestinato, è un gradino sotto Maldini”

Mario Sconcerti incorona Bastoni.

Il noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni merito al difensore dell”Inter Alessandro Bastoni. Il giovane centrale di difesa, infatti, dopo le ottime prestazioni in nerazzurro, si è fatto notare anche con la maglia della Nazionale italiana. Sconcerti ha espresso il proprio parere in merito al difensore con alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW: “E’ un predestinato, ha tutto. Tra dieci anni lo troveremo ancora in Nazionale. E’ un gran giocatore. Rispetto a Maldini è un gradino sotto, ma sa fare tutto. Mi impressiona la tranquillità con cui ferma l’avversario e parte. Ha piedi molto buoni per impostare, non si limita mai al solo recupero del pallone. E’ un giocatore moderno“.

