Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Fuori Lautaro, dentro Sanchez. Caputo sfida Lukaku

Tutto pronto per Inter-Sassuolo.

Alle 19:30 il calcio d’inizio della gara tra la compagine di Antonio Conte e quella di Roberto De Zerbi, valevole per la ventisettesima giornata di A. Da un lato i nerazzurri sono in cerca di punti per avvicinarsi nuovamente alla vetta, mentre i neroverdi vogliono rifarsi dalla brutta sconfitta maturata contro l’Aatalanta.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lukaku. all. Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. all. De Zerbi