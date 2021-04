Inter, Sacchi sicuro: “Conte? Ha saputo fare una cosa”

Parola ad Arrigo Sacchi.

L’ex allenatore di Milan e Parma – nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport – ha analizzato con scrupolosità il biennio di Antonio Conte alla guida tecnica della formazione nerazzurra. L’Inter si appresa a vincere lo Scudetto del massimo campionato italiano ed Arrigo Sacchi ha sottolineato la bravura dell’ex coach della Juventus nel ripristinare una solidità tattica che mancava ai nerazzurri da diverso tempo. Di seguito, le dichiarazioni di Sacchi.

“All’Inter e a Conte bisogna fare i complimenti. Titolo meritato. E bravissimo Antonio in una situazione non semplice da gestire, con il presidente che manca dall’Italia da ottobre, con i pagamenti ritardati e altre questioni. Lui ha saputo dare un’identità alla squadra e una continuità di rendimento. Ora, glielo dico perché gli voglio bene, serve un salto di qualità sul piano del gioco per puntare a essere protagonisti a livello internazionale. Ma Conte è bravo e lo sa”.

