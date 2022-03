Inter, ricorso al Coni per la partita di Bologna: i nerazzurri vogliono lo 0-3

Le ultime in merito al ricorso presentato dal club nerazzurro, che spera adesso di ricevere lo 0-3 a tavolino al terzo grado d'appello

L'Inter ha presentato ricorso in sede odierna al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, circa la sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A contro il Bologna. La formazione allenata da Simone Inzaghi si era regolarmente presentata sul rettangolo verde del 'Dall'Ara, alle ore 12:30, per disputare la gara che è stata poi sospesa dopo quasi un ora d'attesa da parte dei nerazzurri. Diverse le positività al Covid 19 che hanno obbligatoriamente frenato il bologna di Mihajlovic, con l'Ausl competente responsabile del blocco imposto ai rossoblu e più in generale alle attività sportive nella regione per una durata di cinque giorni.