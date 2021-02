Inter, Pistocchi rivela: “Suning-BC Partners, la trattativa va avanti. Le cifre dell’affare e il ‘caso’ Spalletti”

Maurizio Pistocchi conferma la trattativa per la cessione dell’Inter.

Gli ultimi mesi – sopratutto dall’inizio della pandemia globale – non sono di certo stato dalla semplice gestione dal punto di vista economico e finanziario. Anche il panorama calcistico europeo così come quello mondiale hanno riscontrato particolari difficoltà sotto questo aspetto, vedendo gli incassi di molti club ridotti davvero all’osso. È il caso anche della compagine nerazzurra, che da agosto si trova in un ciclone di debiti interni che sta mettendo sotto pressione l’intera dirigenza interista. Anche e soprattutto tali motivazioni, starebbero spingendo Suning e il patron Zhang a meditare su un’eventuale cessione della società milanese ad un fondo che sia in grado di investire a pieno anche in questo momento storico estremamente delicato.

La trattativa avviata dal fondo cinese, infatti, sarebbe quella con il fondo BC Partners, con la quale l’attuale proprietà della franchigia di Appiano Gentile starebbe contrattando per un eventuale passaggio di consegne. Nonostante ci siano state smentite e prese di posizioni, il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Pistocchi ha confermato come l’affare tra i due capitali societari proceda spedito, specificando anche alcuni curiosi dettagli sull’offerta. Ecco le sue parole diramate tramite un post sulla propria bacheca Twitter:

“Tra cose vere e fake news, la trattativa tra Suning e il fondo BC Partners va avanti: Zhang ha chiesto 1mld€, l’offerta è di 750mln€. Intanto Marotta ha raggiunto un accordo con tutti i tesserati – all’infuori di Spalletti (a cui non è stato proposto ndr) – per postergare il saldo degli stipendi a fine maggio”.